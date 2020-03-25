Путин поручил проверить войска страны для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил проверить войска страны на готовность к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 марта, сообщил глава Минобороны страны генерал армии Сергей Шойгу.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщил министр.

Шойгу отметил, что соответствующая проверка с 25 марта будет проведена не только в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, но и в подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения.

Сообщается, что проверочные мероприятия в российских войсках продлятся до 28 марта.

Ранее в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский президент готовит обращение к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом.

В этот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте числа заразившихся коронавирусом в России до 658. По ее словам, количество инфицированных в стране за сутки увеличилось на 163. Случаи заражения были выявлены в 55 регионах. Больше всего, по данным оперативного штаба, обнаружено в столице — 120.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане произошла вспышка заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус. За два с лишним месяца инфекция распространилась более чем в 190 странах. По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 424 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 109 тыс.