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Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина, прибывший из Милана в феврале. Он лечился в Коммунарке и уже выздоровел, рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в среду, 15 апреля.

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Фамилия пациента — Субботин, ему «40 с лишним лет». Его заражение было выявлено 27 февраля, рассказал Чучалин в интервью портале «Православие.Ру». По его словам, лечение этому человеку назначали он и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Нулевой пациент стал первым, кто вылечился от коронавируса в России, заявил академик. При этом люди, которые с ним контактировали, в том числе его родители, заразились. Они продолжают лечиться, отец находится на искусственной вентиляции легких, мать дышит самостоятельно.

По словам академика Чучалина, сейчас непонятно, как будет развиваться динамика распространения коронавируса, это покажет следующая неделя. При этом у него есть чувство, что после Пасхи (19 апреля) пандемия пойдет на убыль.

Нулевым пациентом в медицине называют первого заболевшего в исследуемой популяции. Пациентов, заразившихся от него, называют первичными.

По состоянию на 15 апреля в России зафиксированы 24 490 заразившихся этой инфекцией. Выздоровели 1986 пациентов, скончались — 198.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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