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Роспотребнадзор будет распределять тест-системы для диагностики COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор назначен уполномоченным органом по учету и распределению тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документе, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 15 апреля.

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«Определить федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по учету и распределению <...> произведенных (изготовленных) на территории РФ <...> тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, а также по учету информации о проведенных в РФ исследованиях на диагностику новой коронавирусной инфекции и их результатах», — сказано в документе.

При распределении тест-систем Роспотребнадзору необходимо учитывать уровень заболеваемости в регионе, уровень потребности организации и количество обращений граждан, а также количество и мощности лабораторий.

Постановление вступило в силу и действует до 1 января 2021 года.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что тест на антитела к коронавирусу будет доступен в российских серологических лабораториях в течение 10 дней. После того как завершатся все карантинные мероприятия, тест будет доступен в том числе и в частных лабораториях.

13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о запуске тестирования на антитела к коронавирусу.

квВ тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что тесты на антитела к коронавирусу первой из российских регионов получит Москва. По словам вице-премьера, проверять на антитела будут в первую очередь медиков, чтобы определить, кто из них переболел коронавирусом.

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