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Точность зарегистрированных в РФ тест-систем на COVID-19 составила более 95%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Росздравнадзоре рассказали, что точность зарегистрированных в РФ тест-систем для диагностики коронавируса составляет более 95%. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14 апреля в России были зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению 11 видов тест-систем, используемых для выявления COVID-19.

Медицинские изделия прошли клинические испытания и подтвердили заявленные производителями характеристики чувствительности и специфичности.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено более 1,71 млн 019 лабораторных исследований на наличие нового типа коронавируса, из них 104,6 тысяч за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 апреля остаются 129 175 человек, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.

По данным на 16 апреля было установлено 27 938 случаев заболевания, 2304 человека выздоровели, 232 скончались.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

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