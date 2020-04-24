Попова рассказала о снижении удельного веса больных коронавирусом

В России удельный вес зараженных коронавирусом снизился с 25% до 22%. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хотела бы сказать о том, что удельный вес ковидных пневмоний снизился с 25% до 22%, но за счет бессимптомных форм в общей структуре», ― сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Попова добавила, что в настоящее время в России зафиксировано 355 очагов эпидемии, из которых идет основное распространение коронавируса в стране. Также глава Роспотребнадзора добавила, что в структуре заболеваний 52% случаев бессимптомные, 35% ― больные с острыми респираторными заболеваниями, а 12% ― с пневмонией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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