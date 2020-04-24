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В Москве не увидели оснований для смягчения ограничений на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве нет предпосылок для смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, на период майских праздников. Об этом 24 апреля заявил министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

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«Я думаю, да. Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал он «Интерфаксу», отвечая на вопрос о сохранении ограничений на майские праздники.

По его словам, до 50% госпитализированных с коронавирусной инфекцией — это молодые люди. «Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках», — сказал Данчиков.

Он напомнил, что обязательный домашний карантин должны соблюдать больные коронавирусом и проходящие лечение на дому, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире.

Только за последние сутки в Москве технические средства зафиксировали 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения, рассказал столичный министр.

Как подчеркнул чиновник, с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию также обязаны болеющие ОРВИ, а также совместно с ними проживающие.

Ранее, в пятницу, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале строительства в Коммунарке быстровозводимого комплекса для пациентов с коронавирусом на 500 коек.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек заболели в Москве.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса , выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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