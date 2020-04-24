В Москве не увидели оснований для смягчения ограничений на майские праздники

В Москве нет предпосылок для смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, на период майских праздников. Об этом 24 апреля заявил министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Я думаю, да. Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал он «Интерфаксу», отвечая на вопрос о сохранении ограничений на майские праздники.

По его словам, до 50% госпитализированных с коронавирусной инфекцией — это молодые люди. «Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках», — сказал Данчиков.

Он напомнил, что обязательный домашний карантин должны соблюдать больные коронавирусом и проходящие лечение на дому, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире.

Только за последние сутки в Москве технические средства зафиксировали 43 нарушения режима обязательной самоизоляции, все заболевшие были принудительно доставлены в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево для дальнейшего наблюдения, рассказал столичный министр.

Как подчеркнул чиновник, с 22 апреля соблюдать обязательную самоизоляцию также обязаны болеющие ОРВИ, а также совместно с ними проживающие.

Ранее, в пятницу, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале строительства в Коммунарке быстровозводимого комплекса для пациентов с коронавирусом на 500 коек.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек заболели в Москве.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса , выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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