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Лечивший людей с коронавирусом врач-рентгенолог умер в больнице на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Занимавшийся лечением больных коронавирусом врач-рентгенолог Алексей Васильченко умер в Лабинской центральной больнице. Об этом в в воскресенье, 26 апреля, сообщает минздрав Краснодарского края.

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Отмечается, что Васильченко работал врачом на Кубани с 1994 года, в Лабинской ЦРБ с 2008 года.

Дочь врача Екатерина на своей странице в Instagram написала о смерти отца от коронавируса.

«Он умер как герой, герой нашего времени! 6.04.2020 он встал в ряды врачей инфекционного госпиталя, развернутого в Лабинске против COVID-19. Он работал до последнего, помогая людям, даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов. Но в борьбе с вирусом проиграл», — написала девушка.

Она также обратилась к подписчикам, призывая соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в регионе насчитывается 780 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших 57 детей. Выписано с выздоровлением 125 пациентов, из них 23 ребенка. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находится 21 пациент. Умерли от коронавируса 19 человек.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что в Боткинской больнице Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции умер нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов.

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