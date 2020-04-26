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Умерла медсестра из Гатчинской больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщило ТАСС в воскресенье, 26 апреля, о смерти медсестры из Гатчинской клинической межрайонной больницы.

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«Она скончалась, диагноз [на коронавирус] пока не подтвержден, работает комиссия. Прижизненный анализ на коронавирус был отрицательным», — рассказал собеседник информагентства.

Позже данную информацию журналистам подтвердили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Чиновники уточнили, что расследование причин смерти продолжается.

В ночь на воскресенье умер заведующий отделением в Александровской больнице, нейрохирург Алексей Филиппов. Врач был заражен коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 26 апреля, в городском комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказали, что четыре медсестры с коронавирусной инфекцией скончались в различных медучреждениях города с начала апреля.

Согласно последним данным, в Петербурге выявлено 3077 случаев заражения коронавирусом, в Ленинградской области зарегистрировано 700 инфицированных.

Всего, по состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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