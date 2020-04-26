В России провели более 2,8 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 173 тыс. человек. Об этом сообщает говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в «Интерфакс» в воскресенье, 26 апреля.

За минувшие сутки в стране провели 156 тыс. тестов на эту инфекцию.

Накануне сообщалось о более 2,7 млн тестов на наличие коронавируса. Под наблюдением оставались 168 055 человек.

Согласно информации оперштаба на 25 апреля, в России выявлено 74 588 случаев коронавируса. За весь период эпидемии вылечились 6250 человек, умер 681 пациент.

В интервью телеканалу «Россия 1» 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что передача коронавирусной инфекции от человека к человеку может прекратиться, когда у 60% населения выработается иммунитет к нему.

Попова добавила, что в России начинается популяционное исследование на наличие антител к этой инфекции. В то же время, по ее словам, точных данных о том, заразился ли кто-то коронавирусом повторно, нет.

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