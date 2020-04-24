Попова назвала условие прекращения распространения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что передача коронавирусной инфекции от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.

«Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы. Общеизвестный факт, когда в популяции 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку. Это важно», — сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в пятницу, 24 апреля.

Также глава организации сообщила, что на сегодняшний день достоверных данных о том, заразился ли кто-то коронавирусом повторно, нет.

«Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, но надо иметь в виду, что от 5% до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ», — сказала она.

При этом Попова отметила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90-95% населения болеть не будут, переболев единожды.