В Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом

Еще 44 пациента с коронавирусом умерли в Москве, сообщили 27 апреля в оперштабе. Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 479 человек.

У всех умерших за последние сутки был подтвержден диагноз пневмония.

К 27 апреля, общее число заразившихся в России составило 87 147 человек. Оперштаб напомнил о необзодимости соблюдения режима самоизоляции.

С 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательный самоизоляции. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в столичном регионе также введены электронные пропуска для поездок на транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По данным «Известий», за последние несколько недель искусственный интеллект обнаружил более 400 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом в пяти клиниках Москвы.

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