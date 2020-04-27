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Число зараженных коронавирусом в космической сфере достигло 111 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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111 работников ракетно-космической отрасли России оказались инфицированы коронавирусом. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в понедельник, 27 апреля, в своем Twitter.

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По состоянию на 15:07 мск понедельника, 11 человек выздоровели и трое умерли.

23 апреля в сфере было зарегистрирован 71 случай заболевания COVID-19, вызываемого новым типом коронавируса.

19 апреля Рогозин сообщил, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.

17 апреля стало известно о двух умерших от коронавирусной инфекции сотрудниках предприятий «Роскосмоса».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

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