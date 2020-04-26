Рогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском

«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.

«Он подрядчик Пентагона. О каком объединении Вы говорите?» — написал Рогозин.

Развертываемая сеть спутников Starlink, которая должна обеспечить пользователей глобальным широкополосным доступом в интернет, имеет, по мнению главы «Роскосмоса», двойное назначение и будет «использована в военных целях».

Рогозин призвал людей не строить иллюзий.

23 апреля ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Орбитальная группировка SpaceX состоит из 420 аппаратов этого типа, в планах компании — расширить ее до 12 тыс.

19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия построит более эффективные многоразовые ракеты, чем это удалось сделать американской компании SpaceX Илона Маска.