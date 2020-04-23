SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.

Орбитальная группировка SpaceX состоит из 420 аппаратов этого типа, в планах компании — расширить ее до 12 тыс. Это позволит создать полномасштабную сеть, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты