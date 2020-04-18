МИД ответил на обвинения России в испытании противоспутниковой ракеты

В МИДе ответили на обвинения Америки в адрес России о якобы проводившихся 15 апреля испытаниях противоспутниковой ракеты с потенциалом прямого перехвата на низкой околоземной орбите. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, заявление командующего космическими силами США господина Реймонда — это часть кампании по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив РФ по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.