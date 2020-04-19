Прямой эфир
Сюжет:

Рогозин подтвердил данные о COVID-19 у генконструктора РКК «Энергия»

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом
Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно», — сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в воскресенье, 19 апреля.

Рогозин отметил, что во время недавней телефонной беседы с Микриным пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщает сайт kp.ru.

15 апреля корпорация «Роскосмос» сообщала о 30 заболевших коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли (РКО) в России. По словам Рогозина, четыре человека выздоровели.

17 апреля стало известно, что два инфицированных скончались. Общее число зараженных достигло 42.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин пообещал превосходящие SpaceX по эффективности многоразовые ракеты
Рогозин назвал срок возобновления запусков ракет «Союз»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020