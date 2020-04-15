«Роскосмос» сообщил о росте числа заболевших COVID-19 в отрасли

Тридцать сотрудников ракетно-космической отрасли (РКО) в России заразились коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 15 апреля, написал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

По его словам, выздоровели четверо заболевших.

Ранее, 6 апреля, он сообщал о девяти сотрудниках предприятий «Роскосмоса», которые заразились коронавирусом.

По его словам, на сегодняшний день в отрасли работает около 200 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухане в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным на 15 апреля, в 84 регионах России зафиксировано 24 490 инфицированных, погибли 198 человек. По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, Республика Алтай осталась последним регионом в стране, где не выявлено ни одного заразившегося.

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