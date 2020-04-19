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Рогозин назвал срок возобновления запусков ракет «Союз»

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Фото: ТАСС/пресс-служба ГК «Роскосмос»
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски российских ракет «Союз», приостановленные из-за коронавируса, возобновятся в сентябре.

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Он отметил, что пуски планировалось провести в феврале и марте с космодрома Куру во Французской Гвиане. Один — в интересах Объединенных Арабских Эмиратов, а второй пуск был связан с французским космическим аппаратом.

«Но в связи с эвакуацией французского боевого расчета с этого космодрома в Куру во Французской Гвиане мы тоже приостановили эти работы... Это перенос на сентябрь двух пусков, те, которые должны были состояться в начале этого года», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в воскресенье, 19 апреля.

10 апреля Рогозин сообщил, что девять из запланированных на 2020 год 33 космических запусков могут сорваться из-за коронавируса и банкротства компании OneWeb.

Глава организации отметил, что среди всех космических агентств мира сейчас работает только «Роскосмос», а «все остальные остановились».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухане в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 19 апреля, в мире зафиксировано 2,3 млн случаев заболевания коронавирусом, скончались более 163 тыс. человек.

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