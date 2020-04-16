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Рогозин пошутил о запуске в космос «КамАЗа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пошутил, что полезной нагрузкой ракеты-носителя «Ангара-А5» станет «КамАЗ».

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Запуск новой тяжелой ракеты запланирован на II–III квартал 2020 года с космодрома Плесецк.

Отвечая в Twitter на вопросы пользователей о том, какую полезную нагрузку планируется вывести на «Ангаре-А5», Рогозин вспомнил об отправленном в 2018 году в космос на ракете Falcon электромобиле Илона Маска Tesla Roadster.

«КамАЗ отправим за Tesla», — пошутил Рогозин.

В феврале сообщалось, что первый разгонный блок, созданный для тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», отправили на космодром Плесецк.

Изначально эту тяжелую ракету собирались запустить с Плесецка в декабре 2019 года. Тогда же должны были испытать разгонный блок нового типа на базе ДМ-03.

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