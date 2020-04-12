Рогозин назвал не упомянувший Гагарина Госдеп США «пакостниками»

Попытки стереть упоминание об успехах России из мировой истории делаются «заокеанскими пакостниками». Так генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о том, что Госдепартамент США на своей русскоязычной странице в Facebook отметил дату 12 апреля как день первого полета человека в космос, но не указал имени Юрия Гагарина.

«Космос без Гагарина, Первая мировая война без Русской армии, Берлин 45-го без советских флагов, таблица Менделеева без Менделеева... Попытки затереть русский след в мировой истории лишит памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает», — цитирует ТАСС Рогозина.

День космонавтики много лет назад стал символизировать прогресс и стремления к новым свершениям, подчеркнул ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как напомнил премьер, 12 апреля 1961 года состоялся полет космонавта Юрия Гагарина. Это осуществилось благодаря самоотверженной работе команды специалистов.

Ранее в воскресенье российские члены экипажа экспедиции МКС-62 Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции.