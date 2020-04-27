Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам

Все российские регионы получили деньги для стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник, 27 апреля, министерство здравоохранения России.

В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав. «Остальные регионы смогут производить выплаты после подписания соглашений со своей стороны и направления их на подписание в Минздрав России, где они будут обработаны в течение одного рабочего дня», — отметили в правительстве.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

С апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей.

Для них установят повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

Также в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву выдать стимулирующие выплаты студентам 4–5-х курсов медвузов за участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.

По данным на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрированы 6198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 50 — летальные. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, 794 человека погибли, 7346 пациента выздоровели.

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