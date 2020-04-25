Помогающие пациентам с COVID-19 студенты медвузов получат стимулирующие выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву выдать стимулирующие выплаты студентам 4–5-х курсов медвузов за участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом. Такое решение принято по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, прошедшего 24 апреля.

«Студентам 4-х и 5-х курсов российских медицинских вузов, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией с лёгкой формой течения заболевания. Довести указанную информацию до субъектов Российской Федерации с установлением контроля за исполнением. Срок – 28 апреля 2020 года», — говорится в поручении.

На прошлой неделе руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «Профстажировки» Илья Семин предложил студентам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, увеличить стипендии.

Кроме того, с 11 апреля в Москве заработал бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров. Воспользоваться велосипедами можно у 10 станций МЦД.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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