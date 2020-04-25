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Мишустин утвердил список медорганизаций для борьбы с COVID-19 в регионах

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций, которые будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом в регионах. Соответствующий документ в субботу, 25 апреля, был опубликован на сайте правительства РФ.

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«Речь идет о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности задействуют для оказания качественной и своевременной помощи гражданам», — говорится в предисловии к документу.

Перепрофилирование медицинских учреждений пройдет в 28 регионах страны, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье.

Как следствие, количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981.

Накануне 24 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в регионах за последние 10 дней выросла в 2,3 раза.

На прошлой неделе российские регионы получили дополнительные 32 млрд 408 млн рублей на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусом.

Вместе с тем министр финансов России Антон Силуанов посетовал на то, что регионы медленно осваивают средства, выделенные на оснащение медицинских учреждений.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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