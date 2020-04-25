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ВОЗ предупредила переболевших COVID-19 об опасности повторного заражения

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Доподлинно неизвестно, обладают ли люди, переболевшие COVID-19, иммунитетом к повторному заражению. Об этом в субботу, 25 апреля, пишут Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«По состоянию на 24 апреля 2020 года не было проведено ни одного исследования, позволяющего оценить, является ли наличие антител к SARS-CoV-2 иммунитетом к последующему инфицированию этим вирусом у человека», — заявили в организации.

В ВОЗ призвали переболевших коронавирусом SARS-CoV-2 не полагаться на иммунитет и соблюдать рекомендации в области общественного здравоохранения.

Организация предупредила об опасности практики выдачи «иммунных паспортов» людям, которые были инфицированы, заявив, что такая практика может фактически увеличить риск распространения, поскольку они могут игнорировать предписания.

До сих пор введение сертификатов, подтверждающих иммунитет к инфекции, рассматривалось как ключ к снятию ограничительных мер и возвращению людей к их привычной жизни.

Власти Чили заявили на прошлой неделе, что начнут выдавать «паспорта здоровья» вылечившимся людям. После проведения теста на антитела, делающие их невосприимчивыми к вирусу, они могут сразу же вернуться на работу.

Подобные тесты заказали Италия, США, Германия и Андорра.

О необходимости введения подтверждений иммунитета к коронавирусу впервые заговорили представители туристической отрасли. Эксперты отмечают, что даже после открытия границ страны вряд ли разрешат въезд всем без исключения. Для этого могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к COVID-19. Свидетельство будет своеобразным пропуском, его смогут получить те, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован. Первый шаг в этом направлении уже сделал Китай. С 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса.

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