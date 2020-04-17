У россиян могут появиться иммунные паспорта

У россиян может появиться еще один паспорт — иммунный. О его необходимости на фоне пандемии коронавируса заговорили представители туристической отрасли. Эксперты отмечают, что даже после открытия границ страны вряд ли разрешат въезд всем без исключения. Для этого могут затребовать свидетельство о том, что в крови человека есть антитела к COVID-19. Свидетельство будет своеобразным пропуском, его смогут получить те, кто уже переболел, имеет природный иммунитет или вакцинирован. Первый шаг в этом направлении уже сделал Китай. С 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предоставлять справку об отсутствии коронавируса.