Работающим россиянам старше 65 лет выдадут больничные. В списке исключений сотрудники, находящиеся в отпуске и те, кого перевели на дистанционную работу. Документ будет действовать с 20 по 30 апреля. Лист нетрудоспособности выдадут на основе данных переданных работодателями в Фонд социального страхования. При стаже более 8 лет больничные дни оплачиваются в 100% размере.