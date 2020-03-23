Минздрав РФ дал рекомендации пенсионерам в связи с COVID-19

Минздрав России дал рекомендации пожилым людям по профилактике коронавируса. Люди старше 60 лет в зоне риска, эксперты советуют им не покидать дом без особой надобности.Если выйти на улицу всё же пришлось, то нужно держать дистанцию с другими людьми не менее двух метров. С родными, вернувшимися из-за границы, придется ограничить общение. Плановые визиты в больницу лучше перенести. При появлении температуры, сухого кашля, затрудненного дыхания обязательно вызвать врача.