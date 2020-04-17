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Отменен НДФЛ для медиков, работающих с больными COVID-19

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Госдума отменила НДФЛ для медиков, которые получат выплаты за работу с больными коронавирусом. Депутаты приняли закон во втором и третьем чтении. Ранее о необходимости освободить врачей, работающих с больными коронавирусом, от подоходного налога в период пандемии заявил Владимир Путин. Президент распорядился в апреле–июне ежемесячно выплачивать врачам за особые условия труда 80 тыс. рублей. Среднему медперсоналу должны выплатить 50 тыс. рублей. Врачи скорой помощи также получат по 50 тыс. рублей.

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