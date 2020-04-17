Отменен НДФЛ для медиков, работающих с больными COVID-19
Госдума отменила НДФЛ для медиков, которые получат выплаты за работу с больными коронавирусом. Депутаты приняли закон во втором и третьем чтении. Ранее о необходимости освободить врачей, работающих с больными коронавирусом, от подоходного налога в период пандемии заявил Владимир Путин. Президент распорядился в апреле–июне ежемесячно выплачивать врачам за особые условия труда 80 тыс. рублей. Среднему медперсоналу должны выплатить 50 тыс. рублей. Врачи скорой помощи также получат по 50 тыс. рублей.
Госдума отменила НДФЛ для медиков, которые получат выплаты за работу с больными коронавирусом. Депутаты приняли закон во втором и третьем чтении. Ранее о необходимости освободить врачей, работающих с больными коронавирусом, от подоходного налога в период пандемии заявил Владимир Путин. Президент распорядился в апреле–июне ежемесячно выплачивать врачам за особые условия труда 80 тыс. рублей. Среднему медперсоналу должны выплатить 50 тыс. рублей. Врачи скорой помощи также получат по 50 тыс. рублей.