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Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

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Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2. К такому выводу пришла группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном, сообщает телерадиокомпания NDR

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Специалисты изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в так называемом приобретенном иммунном ответе. Причем исследовались клетки как уже выздоровевших пациентов с новым коронавирусом, так и людей, которые еще не заразились.

У трети пациентов из последней группы организм распознавал коронавирус нового типа, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2.

По мнению Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.

При этом ученый предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока никоим образом нельзя говорить о том, что треть населения имеет иммунитет к COVID-19.

23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.

По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 154 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 5,7 тыс человек скончались, а еще 106 тыс. пациентов выздоровели.

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