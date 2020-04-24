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Голикова сообщила о росте числа заболевших COVID-19 в два раза в регионах

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Заболеваемость коронавирусом в регионах России с 14 по 24 апреля выросла в 2,3 раза, заявила в пятницу, 24 апреля зампред правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания с ведущими специалистами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

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«К сожалению, за прошедшую неделю — ровно с пятницы прошлой недели по пятницу этой недели — количество заболевших в Российской Федерации выросло более чем в два раза. Если точнее, в 2,1 раза», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее в этот же день руководитель ФМБА Вероника Скворцова выразила мнение, что Россия перейдет на стадию плато по коронавирусу на следующей неделе.

Накануне сообщалось, что в России замедлился рост числа больных коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

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