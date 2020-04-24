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Собянин предложил обновить минимальные значения коечного фонда в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса предложил до 27 апреля определить новые минимальные значения коечного фонда для борьбы с коронавирусом в регионах.

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«Если смотреть на заполняемость коечного фонда пневмониями, COVID и так далее, тот фонд, который мы с вами мониторим и считаем, что это COVID-ный коечный фонд, то ситуация сегодня такова, что объем загрузки коечного фонда приближается к 40% от плана, который был установлен как минимальный», — сказал он.

Таким образом, по словам Собянина, через две недели регионы могут столкнуться с нехваткой коек. В связи с этим Собянин предложил к 27 апреля проработать вопрос расширения коечного фонда и в понедельник же донести до регионов, сколько коек потребуется развернуть дополнительно.

«Принятие решения для перепрофилирования той или иной клиники нужно минимум две недели. То есть то решение, которое мы с вами примем сегодня, мы получим результат в середине мая, в 10-х числах мая», — отметил он.

Ранее 22 апреля Собянин заявил, что если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2957 человек заболели в Москве.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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