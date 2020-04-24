Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году

Гражданам России не стоит планировать путешествия заграницу в этом году. Такой совет дала россиянам в пятницу, 24 апреля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Он отметила, что сроки окончания карантина по коронавирусу никто пока уточнить не может. Прогнозы в дальнейшем можно будет делать на основании эпидемиологической обстановки в стране.

При этом Матвиенко отметила, что карантинные меры не будут сняты в один день, как только это позволит сделать ситуация. Она добавила, что это постепенный процесс

«Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо. Как только позволит ситуация, ограничительные меры будут поэтапно сниматься», — сказала спикер СовФеда в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее в этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков отметил, что в Москве нет предпосылок для смягчения ограничительных мер из-за коронавируса, на период майских праздников.

16 апреля Матвиенко заявила, что россияне должны соблюдать режим самоизоляции, введенный в регионах страны, столько, сколько понадобится.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Обязательный домашний карантин должны соблюдать больные коронавирусом и проходящие лечение на дому, а также граждане, проживающие с ними в одной квартире. В случае пренебрежения требованиями нарушителям грозит штраф.

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек заболели в Москве.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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