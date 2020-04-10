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Матвиенко допустила ревизию законодательства России с учетом пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совет Федерации создаст рабочую группу по совершенствованию законодательства в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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«Полагаю, в ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведет ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях и подготовит предложения по его совершенствованию. Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, удаленку, цифровизацию общения с государством и так далее», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что определенные области потребуют серьезной законодательной модификации, а где-то и полной трансформации.

В частности, по словам Матвиенко, необходимо оформить правовой статус дистанционного образования.

«Некоторые родители справедливо возмущаются, когда онлайн-обучение сводится к рассылке заданий в чате и такому же сбору ответов. Да, какие‑то школы и педагоги справляются лучше. <...> Есть вопросы к методикам преподавания, поскольку они не адаптированы к новым условиям, к статусу и правам педагога, работающего удаленно, к критериям и формализации оценки знаний, полученных дистанционно», — отметила председатель Совфеда.

Кроме того, по ее мнению, текущие события в стране стали проверкой и для отечественной модели федерализма. Матвиенко уверена, что сработала схема, в которой ключевые решения принимает президент и правительство, а региональная власть обладает самостоятельностью в выполнении задач.

Ранее в этот же день в Минюсте предложили создать отдельный кодекс норм и требований на случай эпидемии.

Вместе с тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что законы на фоне распространения коронавируса необходимо корректировать, но важно не парализовать всю систему.

коронавирус

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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