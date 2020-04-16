Матвиенко не увидела повода для объявления майских праздников рабочими

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предпосылок для отмены майских праздников в этом году нет. Об этом она заявила журналистам в четверг, 16 апреля.

По ее словам, даже сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, не приведет к тому, что эти дни будут объявлены рабочими.

Накануне были опубликованы результаты исследования сервиса Superjob, согласно которым большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное.

Так, почти половина опрошенных согласны на шестидневную рабочую неделю, а трудиться в майские и январские каникулы готовы две трети респондентов.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, которые работают по пятидневному графику.

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в России число случаев коронавируса возросло до 27 938. С начала эпидемии в стране умерло 232 пациента, 2304 — вылечились.

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