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В Чувашии оштрафовали директора хлебозавода за сотрудников без спецзащиты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В городе Шумерля (Чувашская республика) оштрафовали генерального директора хлебозавода за непредоставление необходимых средств индивидуальной защиты сотрудникам организации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чувашии в понедельник, 27 апреля.

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В ходе проверки было установлено, что работникам не выдали специальную одежду и обувь, а также другие средства индивидуальной защиты. Возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты»).

«Постановлением Государственной инспекции труда в Чувашской Республике виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило», — сказано в сообщении.

По данным регионального Минздрава, в Чувашии зафиксирован 421 случай заболевания, у 42 человек ожидается предварительное подтверждение результатов анализа, 47 пациентов выздоровели, 8 скончались.

17 апреля сообщалось, что врач-стоматолог на Сахалине вернулся из отпуска и продолжил ходить на работу, нарушив режим самоизоляции. Позднее у него диагностировали коронавирус.

Специалисты установили всех пациентов, которые пользовались его услугами, а также контактировавших с ним близких и знакомых. Люди, общавшиеся с горе-врачом, находятся в обсервации.

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