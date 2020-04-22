Полиция за сутки выписала 1,4 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции в Москве

За сутки московские полицейские составили около 1,4 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в среду, 22 апреля.

По его словам, среднее число нарушений в сутки в последнее время сократилось на 25–30%. При этом участились случаи, когда родители с детьми или дети старшего возраста без родителей собираются на детских и игровых площадках, а большие группы жителей близлежащих домов собираются на спортивных площадках. Такие ситуации увеличивают риск заражения этих людей, передает ТАСС.

Всего с момента введения в столице режима повышенной готовности составлено более 20 тыс. протоколов.

Ранее 22 апреля данные индекса самоизоляции от «Яндекса» показали, что многие москвичи вышли на улицы — показатель составил 3,1. При этом утром индекс показал, что большинство москвичей соблюдают домашний режим и не покидают свои жилища.

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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