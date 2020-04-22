Самоизоляцию граждан Украины будут проверять с помощью приложения

На Украине ввели электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль на заседании правительства в среду, 22 апреля.

«На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью (электронного. — Ред.) инструмента «Действие». Похожую модель ввели некоторые страны Европы, мира. Похожая модель действует в соседней с нами Польше. Мы готовы», — приводит его слова Еспресо.TV.

Кроме того, кабинет министров страны из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля.

Общенациональный карантин ввели в стране с 12 марта, 6 апреля меры ужесточились: власти запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

Нельзя гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Требуется носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 22 апреля, количество зараженных коронавирусом на Украине достигло 6592, 174 пациента умерли, 424 выписаны из больниц.