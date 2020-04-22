Социологи отметили тревожность и депрессию у украинцев на карантине

Расстройства сна, депрессия и повышенный уровень тревожности стали следствием вынужденного карантина у граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг». Они опубликованы 22 апреля.

Возникновение депрессии объясняется физическими ограничениями — малоподвижностью, невысокой активностью и отсутствием новых впечатлений. Жизнь в домашнем режиме — это чаще всего монотонное однообразие, которое становится причиной ухудшения настроения и вялости.

Расстройства сна наблюдаются в основном у представителей средних возрастных групп (30–49 лет) и предпенсионного возраста (50–59 лет).

Самые низкие показатели депрессии и тревожности отмечаются у тех, кто имеет работу, однако у тех, кто работает удаленно, уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто имеет возможность продолжать ходить на работу.

Социологи также указывают на то, что атмосфера в семье оказывает существенное влияние на общее психоэмоциональное состояние человека на карантине. Самыми спокойными оказались представители старшего возраста, а повышенная напряженность отмечается в семьях возрастной группы 30–39 лет, где обычно дети дошкольного или младшего школьного возраста.

Среди тех, кто характеризовал семейные отношения как спокойные, уровень негативных эмоций и состояний значительно ниже, чем у других, причем у одиноких людей тревожность в условиях карантина находится на таком же уровне, как и у тех, кто считает свои отношения спокойными.

Ранее 22 апреля психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич сообщил, что россияне могут столкнуться со стрессом после отмены всех ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. По его словам, людям придется «научиться заново жить не в домашних условиях». Специалист добавил, что мир после пандемии изменится, что тоже станет дополнительным стрессовым фактором, особенно для людей с неустойчивой психикой.