Саакашвили заявил о предложении от Зеленского стать вице-премьером

Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о поступившем ему от президента Украины Владимира Зеленского предложении занять пост вице-премьера по реформам.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем (Денисом Шмыгалем. — Ред.), на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал он на своей странице в Facebook 22 апреля.

Политик напомнил, что поддерживал Зеленского во время президентских выборов, а сегодня связывает с ним «большие надежды для Украины». В ближайшее время он намерен представить в Верховной раде свои предложения по реформам, которые «образовались как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте».

«Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей. Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями», — добавил он.

В украинском парламенте Саакашвили ожидают в пятницу, 24 апреля. В тот же день может состояться голосование по кандидатуре политика, пишет «Обозреватель» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Евгению Кравчук.

Источники издания Лiга.Новости подтверждают, что должность Саакашвили предложил лично Зеленский. Эту же информацию сообщили собеседники портала nv.ua в «Слуге народа».

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Порошенко его уволил, заявив, что Саакашвили значительно ухудшил экономические показатели области, а менее чем через год лишил украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили удалось незаконно проникнуть на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.

Ранее в июле 2019 года Саакашвили заявлял, что во времена СССР на Украине жилось лучше, а в феврале 2020-го предсказал распад Украины на несколько государств из-за сепаратизма.

Комментируя пандемию коронавируса, Саакашвили отмечал, что Украина к грядущему из-за вспышки инфекции экономическому кризису не готова. По его словам, последние 30 лет у страны «халява была», но теперь этот период закончился, и в преддверии «настоящего цунами» «у государства нет ресурсов».