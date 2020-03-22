Саакашвили сравнил готовность Украины и России к кризису из-за пандемии

Украина в отличие от России к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса в мире, не готова. Такое мнение высказал бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, надвигается не просто сильный кризис, а «настоящее цунами». При этом у РФ есть «подушка безопасности» в виде резервов в $600 млрд, а вот у Украины нет никаких ресурсов.

«Мы попадаем в полную зону турбулентности <…> Халява была у Украины последние 30 лет, считали, что всегда будут металлы, химикаты, руда, все равно через наши порты будут возить продукты. Все, халява закончилась. У государства нет ресурсов. В Украине нет государства», - заявил Саакашивили 20 марта в эфире одесского «7 канала».

При этом он отметил, что Москва спокойно может пережить два года низких цен на нефть и имеет много вариантов для маневров.

Саакашвили также заверил, что на Украине нет действующих госинститутов, и как государство страна в принципе не существует.

«Единственное, что они могли бы сделать это отстать от экономики, от бизнеса. Они все время доили старые советские экономические структуры, предприятия <…> Государство должно резко снизить налоги, сократить расходы кроме пенсий и соцвыплат», - добавил он.

20 марта издание The New York Times заявило, что Россия готова к пандемии коронавируса и возможному кризису лучше, чем любая страна мира, благодаря западным санкциям. Опрошенные журналистами эксперты указали, что Москва накопила опыт из-за санкционного давления, создала золотовалютные запасы в $600 млрд и нарастила собственное производство и экспорт сельхозпродукции.