Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский подписал закон о создании Фонда борьбы с коронавирусом

0
Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет страны, который был поддержан Верховной радой на пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте украинского лидера в субботу, 18 апреля.

«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — сказано в сообщении.

Чувство долга: почему Украина никогда не расплатится с МВФ
Международные кредиторы требуют от Киева урезать расходы бюджета

Согласно закону, в госбюджете создан Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн ($2,3 млрд). Средства направят на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

Также 15,8 млрд грн ($583,9 млн) будут направлены для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. Отмечается, что в целом расходы минздрава страны увеличиваются на 16,4 млрд грн ($606,1 млн).

«Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн ($391,7 млн) на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн ($720,6 млн)», — сказано в сообщении.

3 млрд грн ($110 млн) направлены в резервный фонд для осуществления непредвиденных мероприятий, расходы на строительство и ремонт дорог сохранены. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн ($2,5 млрд).

11 апреля комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета утвердил проект по его изменению на 2020 год. Бюджет страны был урезан на 2 млрд грн, которые выделялись на борьбу с коронавирусом.

Также в документе прописано ограничение на период карантина на выплаты зарплат чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов их наблюдательных советов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020