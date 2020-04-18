Зеленский подписал закон о создании Фонда борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет страны, который был поддержан Верховной радой на пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте украинского лидера в субботу, 18 апреля.

«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — сказано в сообщении.

Согласно закону, в госбюджете создан Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн ($2,3 млрд). Средства направят на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

Также 15,8 млрд грн ($583,9 млн) будут направлены для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. Отмечается, что в целом расходы минздрава страны увеличиваются на 16,4 млрд грн ($606,1 млн).

«Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн ($391,7 млн) на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн ($720,6 млн)», — сказано в сообщении.

3 млрд грн ($110 млн) направлены в резервный фонд для осуществления непредвиденных мероприятий, расходы на строительство и ремонт дорог сохранены. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн ($2,5 млрд).

11 апреля комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета утвердил проект по его изменению на 2020 год. Бюджет страны был урезан на 2 млрд грн, которые выделялись на борьбу с коронавирусом.

Также в документе прописано ограничение на период карантина на выплаты зарплат чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов их наблюдательных советов.