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На Сахалине стоматолог с коронавирусом принимал пациентов

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Врач-стоматолог на Сахалине вернулся из отпуска и продолжил ходить на работу, нарушив режим самоизоляции. Позднее у него диагностировали коронавирус. Об этом 16 апреля сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на своей странице в Facebook.

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Проигнорировавший предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации житель Поронайского района оказался одним из 19 заболевших COVID-19 на Сахалине. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», врач продолжал принимать пациентов в коммерческой медицинской организации.

Глава региона отметил, что мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей из поликлиники, а потом отправлялся по своим делам, в том числе ходил на работу, отмечает телеканал «360». Теперь сахалинцу грозит уголовная ответственность. Специалисты уже установили всех пациентов, которые пользовались его услугами, а также контактировавших с ним близких и знакомых. Люди, общавшиеся с горе-врачом, находятся в обсервации, пишет сайт kp.ru. В настоящее время стоматолог проходит комплексное лечение в инфекционном госпитале.

3 апреля сообщалось, что на Сахалине местного жителя оштрафовали за нарушения домашнего карантина. Он стал первым в регионе, к которому применили подобное наказание.31 марта в регионе был объявлен режим самоизоляции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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