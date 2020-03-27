Люди в защитных костюмах вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине

Двое людей в защитных костюмах вывели исполнительного директора «Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области» Антона Жукова прямо с губернаторского совещания. Бизнесмен недавно вернулся из Испании, но не сообщил об этом и посещал работу. Об этом 27 марта сообщил телеканал «Звезда».

Теперь Жукову предстоит сдать тест на коронавирус, и если результаты подтвердят факт заражения, ему будет грозить ответственность вплоть до уголовной. По данным телеканала, анализы вместе с Жуковым предстоит сдать и всем участникам совещания, на котором присутствовал бизнесмен.

Как отмечает телеканал «360», оказалось, что бизнесмен эту процедуру проходит уже второй раз. Как Жуков рассказал Sakh.com, приехал он не из Испании, а из Японии, причем сразу же позвонил в Роспотребнадзор, и его тогда еще проверили на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Новый тест тоже заболевания не выявил.

В России действует карантин для всех граждан, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они обязаны выдержать двухнедельную изоляцию, чтобы не подвергать опасности заражения окружающих.

26 марта сообщалось, что более 500 человек в России были привлечены к ответственности за нарушение карантинного режима, предписанного им из-за вспышки коронавируса. Для проверок соблюдения гражданами режима самоизоляции ежедневно привлекается около 10 тыс. сотрудников полиции. Работа ведется во взаимодействии с территориальными органами министерства, региональными властями, Роспотребнадзором, погранслужбой ФСБ и другими ведомствами.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. В Госдуме выступали за наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штрафа в размере до 2 млн рублей. Соответствующий проект поправок в КоАП уже разработал Минюст. 25 марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, документ одобрили профильные комитеты Совета Федерации.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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