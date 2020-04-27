Искусственный интеллект обнаружил сотни коронавирусных пневмоний в пяти клиниках Москвы

За последние несколько недель искусственный интеллект обнаружил более 400 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 27 апреля.

Ранее технологии Третьего мнения (резидента фонда «Сколково» и финалиста престижного бизнес-акселератора) привлекали к ранней диагностике онкологии по рентген-снимкам. Теперь их используют для борьбы с коронавирусом.

Для того чтобы не пропустить коронавирусные пневмонии в поликлиниках, нейронные сети прежде всего анализируют оцифрованные рентген-снимки легких. Нейросеть получает доступ к снимкам и составляет заключение, где указывает на наличие или отсутствие четырех характерных для коронавирусной пневмонии признаков, отмечает эти признаки на «тепловой карте» и рассчитывает вероятность диагноза «COVID-19». Точность постановки диагноза по каждому из четырех признаков доходит до 94%.

При наличии минимальных подозрений нейросети переключаются на анализ других признаков, проводит мониторинг показателей крови, например, фиксируют превышение лейкоцитов и другие признаки. Таким образом, в совокупности данные меры позволяют не пропустить COVID-19 на ранней стадии.

Как правило, пациенты с коронавирусом попадают в больницу уже с обширными поражениями легких. В то же время, поликлиники не могут быстро выявить болезнь, так как они не были рассчитаны на одновременную срочную рентген-диагностику тысяч людей. В таких условиях нейросетисокращают время постановки одного диагноза.

Кроме того, нейросети должны отслеживать любые изменения в состоянии пациентов и сигнализировать о них врачам. Для этого искусственный интеллект аналогичным образом исследует результаты компьютерной томографии. В то же самое время алгоритмы видео-мониторинга выявляют тревожные признаки в движениях больных, наблюдая за ними с помощью камер, установленных в палатах.

Полученные данные позволяют врачам заблаговременно понять, понять, что пациенту необходимо подключение к аппарату ИВЛ или прекращение легочной вентиляции, а может и изменение медикаментозной тактики лечения. Вероятность гибели пациента существенно снижается.

Разработчики из третьего мнения выразили готовность расширять помощь и подключить свои нейросети к работе в столичных клиниках и других регионах. Технических ограничений на количество обрабатываемых снимков у технологии нет.

Ранее, 28 марта газета «Известия» сообщила, что в настоящее время врачи ищут альтернативные способы выявления коронавируса, так как быстрые тест-системы пока распространены недостаточно. Российские ученые предложили использовать для предварительной постановки диагноза рентгеновские снимки легких. Анализировать их будет специально обученная система искусственного интеллекта.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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