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Названы города Подмосковья с наибольшим числом заболевших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области наибольшее число пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» зафиксировано в Одинцово — 656. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает региональный оперативный штаб на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

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Вторым по числу выявленных случаев заболевания в Подмосковье являются Люберцы с 574 инфицированными, за ними следует Красногорск (476).

Среди региональных населенных пунктов, в которых число пациентов с COVID-19 превысило 300 человек, находятся Балашиха (372), Королев (378), Ленинский (380), Мытищи (432), Подольск (347) и Химки (346).

Наименьшее число зараженных зафиксировано в Зарайске (6), Лотошино (7), Звездном городке (1) и Пущино (1).

Всего на сегодняшний день, по данным оперштаба, в Московской области выявлено 9708 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 319 пациентов, умерли 69 человек.

Ранее в понедельник сообщалось о завершении в Одинцово перепрофилирования хирургического корпуса под инфекционное отделение. Новый центр рассчитан на 300 коек, в нем будут проходить лечение и пациенты с COVID-19.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались, пишет «Газета.ру».

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