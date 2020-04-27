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Власти Петербурга окажут помощь в похоронах боровшихся с COVID-19 медиков

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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Власти Санкт-Петербурга помогут семьям умерших медиков, заразившихся коронавирусом, выплатами и средствами на организацию похорон. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов 27 апреля.

«Город будет помогать семьям медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией от своих пациентов и скончавшихся, исполняя свой профессиональный долг. Будем выделять средства на организацию похорон», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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В Санкт-Петербурге медработникам, работающим с пациентами с COVID-19, в случае заражения коронавирусом положена единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей, если инфицирование привело к инвалидности — 500 тыс. рублей, в случае смерти родственникам выплатят 1 млн рублей.

«Вывод о взаимосвязи между смертью и исполнением своего профессионального долга будет принимать комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист», — сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, добавив, что данные будут публиковаться официально.

Накануне в Мариинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о возможном заражении коронавирусом почти 50 сотрудников. В городе уже скончались два врача — завотделением в Александровской больнице, нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов и врач Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий, четыре медсестры и сотрудница станции скорой помощи, у всех тест на коронавирус был положительным.

Высокую заражаемость среди врачей в городском управлении Роспотребнадзора объяснили халатностью их же коллег — некоторые медики на соблюдали карантин по приезде из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19 и могли переносить коронавирус между разными местами работы.

Ранее в апреле российские врачи создали «Список памяти», куда вносятся имена их коллег, которые скончались после заражения коронавирусом.

По состоянию на 27 апреля в Санкт-Петербурге коронавирус обнаружен у 3238 человек. Из них 489 пациентов выздоровели, 27 — скончались. По информации Роспотребнадзора, инфекция может быть у половины жителей города, но проявляться бессимптомно.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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