Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9

Индекс самоизоляции в Москве днем 27 апреля составил 2,9, что означает большое количество людей на улице. Об этом свидетельствуют данные индекса самоизоляции от «Яндекса».

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

В Московской области хуже всего соблюдают самоизоляцию в Солнечногорске и Дзержинском (по 2,4), а также Фрязино (2,5) и Видном (2,6). Наиболее высокий показатель индекса в Железнодорожном (3,4), Лобне (3,3) и Московском (3,5)

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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