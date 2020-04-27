В Кремле прокомментировали возможное продление режима самоизоляции

Решение по вопросу самоизоляции российских граждан будет принято на основе текущей динамики, далеко идущие планы строить рано, заявил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, ну, наверное, пальцем в небо», — сказал он, отвечая на вопрос в продлении режима самоизоляции в России.

Ранее в этот же день Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче».

2 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

В Москве и регионах в настоящее время действует режим самоизоляции, введенный властями 29 марта. Люди могут покидать свои дома только в случае обращения за помощью медиков, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрированы 6198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 50 — летальные. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, число смертей, вызванных вирусом, в стране достигло 794, выздоровевших — 7346.

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