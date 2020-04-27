Прямой эфир
Сюжет:

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который для «Известий» подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ.

Авторы обзора считают, что таких масштабов официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия.

Уволенных по вирусу считают: в регионах фиксируют рост безработицы
При этом официальная статистика не отражает всей картины, отмечают эксперты

При этом эксперты отметили, что в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, так как они рассчитаны на 2,5 млн зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде «Известиям» рассказали, что средств достаточно, а лимиты были выделены на самый пессимистичный сценарий, для которого пока в стране нет оснований.

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.

«Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев. Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще три тысячи рублей», — заявила эксперт.

25 апреля, помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Орешкин заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 — выздоровели.

6767

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве выросло число актуальных вакансий
Оперштаб сообщил о получении пособий по безработице более 14 тыс. москвичей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020