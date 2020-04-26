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В Москве выросло число актуальных вакансий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве наблюдается перераспределение потребительского спроса и появление новых вакансий. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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С 6 по 13 апреля число вакантных позиций в городе увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 316 тыс.

«В свою очередь, рост спроса на рынке труда привел к снижению запросов в городской центр занятости. За прошлую неделю число обращений безработных уменьшилось на 14%», — пояснил Ефимов.

Наибольший прирост вакансий был зафиксирован в сферах доставки, логистики, складских работ, онлайн-сервисов, а также IT-технологий.

22 апреля опрештаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что почти 18 тыс. москвичей признаны безработными из-за ситуации с коронавирусом, из них более 14 тыс. уже получают пособие.

Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил оперштаб по экономике в среду, 15 апреля.

10 апреля сообщалось, что москвичам, которые потеряли работу из-за коронавируса, упростили порядок получения выплат. Теперь оформить их можно в электронном виде без прохождения собеседований.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «региональная компенсационная» выплата безработным жителям столицы из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса, составит 19,5 тыс. рублей.

Выплаты смогут получить те сотрудники, которые отработали в этом году не менее 60 календарных дней.

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